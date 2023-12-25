Zehirli tarçın ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erkavim Yıldırım
Zehirli tarçın ortaya çıktı
Çin tarçınının zehir saçtığını iddia eden uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi.

Gün olmuyor ki şifa deposu olduğu bilinen bir besinin zararları yanları ortaya çıkmasın. Son olarak Çin tarçınının zehir saçtığının iddia edilmesi dikkat çekti.

Çin tarçını, içinde yüksek miktarda ‘kumarin’ adlı madde bulundurduğu için sağlığa zararlı olabileceğinin altı çizildi.

Avrupa Birliği ve ABD Sağlık Kuruluşları tarafından kanser riski taşıyan bir madde olarak görülmesiyle Çin tarçını korkuttu. Bu yüzden tarçın alırken hangi tür olduğuna dikkat etmek gerektiğinin altı çizildi.

Tarçın, bir ağaç kabuğu türüdür ve “Çin Tarçını (Cassia)” olarak bilinen çeşidi kumarin bakımından zengin olduğu biliniyor.

Bu tarçın, bitki çayı gibi sık ve çok kullanımda karaciğer hasarına ve kan pıhtılaşmasında bozukluklara yol açabileceği vurgulandı.

Bu nedenle, Çin tarçını yemeklere sadece arada bir ve az miktarda eklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bitki çayı gibi sık kullanımda ise “Seylan (Ceylon)” tipi tarçın tercih edilmesi gerektiği bildirildi

Bu tarçın, kumarin oranı düşük olduğu için daha güvenli olduğu vurgulandı.

Seylan tarçını, organik pazarlarda bulunabilir ancak fiyatı yüksek olduğu için çok rağbet görmemekte olduğu bildirildi.

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