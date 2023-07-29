Hafize Gaye Erkan sen dış güç müsün?

Anlaşıldı ki; ekonomist Erdoğan’ın ekonomi doktrinini bilmeyen Merkez Bankası Başkanı var.

Amerikalı bankacımız daha çok genç…

Daha çoook şey öğrenmesi lazım Erdoğan’dan…

Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp…

Yıllardır her döviz ve enflasyon artışında Erdoğan da Devlet Bahçeli de “dış güçler” suçlaması yaptılar.

Amacın nedir Hafize Gaye Erkan?

Dış güç müsün? Dış güçlerin temsilcisi misin?

Neden Türk ekonomisini sabote etmek için faiz yükseltiyorsun?

Hedefin Erdoğan’ın, “Faiz sebep, enflasyon sonuç” doktrinini çürütmek yalanlamak mı?

FOX TV muhabiri Beril Ötkan şöyle sordu:

“Faiz sebep, enflasyon sonuç tezini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Faiz sebep, enflasyon sonuç mudur?”

“Bana siyasi soru sormayın” diye yanıt verdin.

Erdoğan’ın 5 yıldır uyguladığı doktrinden haberin bile yok mu?

Erdoğan’ın bize ‘ekonomi kuralı’ diye yutturduğu yoksa siyasi kandırmaca mıydı?

Bu soru 5 yıldır Erdoğan’ın yönettiği ekonominin temel taşıydı.

Neden ekonomi bilgin ile yanıt veremedin? Korktun mu Erdoğan’dan…

Amerika’da bu temel ekonomi prensibinin, 8 yıldır Tek Adam Rejiminde Erdoğan tarafından titizlikle uygulandığından yoksa haberin olmadı mı?

Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.

Erdoğan’ı tanıman için bak sana yardımcı olayım.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bıkıp usanmadan şunları söyleyerek ezberletti bizlere:

"Ben ekonomistim.

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.

Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz.

Faiz belasını kaldıracağız.

Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz.

Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar.

Ben bu yolda faizi savunanla olamam. Bu konu sıradan bir konu değil.

Kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz.

Benden başka bir şey beklemeyin.

Bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu."

Bu sözleri hatırlatarak soruyorum;

Nas nedir bilmiyor musun Erkan?

Yüksek faiz uygulayan Mehmet Şimşek'le de Hafize Gaye Erkan'la da “kusura bakma ama bir arada olamazsın” Erdoğan…

Çünkü “Bu konu sıradan bir konu değil.”

Peki neden "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" ekonomik doktrini bilmeyen Hafize Gaye Erkan'ı neden Merkez Bankası Başkanı yaptın Erdoğan?

Bu yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 22.3’ten yüzde 58’a çıkardı.

Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan elele senin ekonomik sistemini çöpe attılar Erdoğan.

Bu senin ekonomistliğinin çöküşü değil de nedir Erdoğan?

2018’de seçildiğinde dolar 4,6 liraydı. Dün 26,95 lira oldu ki; şimdilik…

Faiz 8,5 idi 17,5 oldu ki; şimdilik…

Yuh yahu binlerce kere yuh…

Aralık 2022’deki yazımdan bir bölüm hatırlatmak istiyorum sana Erdoğan;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yüzüne müthiş bir öngörü ile şu uyarıyı yaptı:

“Yakın bir zamanda ekonomide yıkım yaşanacak…”

O günlerde Erdoğan merkez bankasına, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” teorisi ile baskı yapıp faizleri yüzde 8,5’a indirtiyordu.

Kuşoğlu 2023 bütçesi görüşmelerinde dedi ki;

“Bu memleket hepimizin. Sorun nedir, sıkıntı nedir, bilmek zorundayız.

Çok büyük bir yıkım görüyorum, bu seçimlere yakın veya seçim sonrası.

Bu şekilde devam etmesi, bu ekonomi politikalarıyla, para politikasıyla devam etmesi mümkün değil…”

“Çok büyük bir yıkım” uyarısı yaptı.

Muhalefet olarak daha ne desin daha ne yapsın?

Tınmadınız, umursamadınız bile…

Bakın bugün Kuşoğlu nasıl da haklı çıktı.