Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü

Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği 'Leyla Köksal' karakteriyle ekrana gelen Hafsanur Sancaktutan, kameralar karşısına geçip poz vermek için adeta şekilden şekle girdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü

En son Kerem Bürsin ile 'Ya Çok Seversen'de rol alan Hafsanur Sancaktutan, dün akşam 'Ölümlü Dünya' filminin galasına katıldı.

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Mini etek ve beyaz gömlek kombiniyle geceye katılan ünlü oyuncu, kombinini lacivert kabanı ile tamamladı.

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Sancaktutan'ın gala tarzı takipçilerinden tam not alırken poz verdiği anlar sosyal medyanın diline düştü.

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Hafsanur Sancaktutan'ın kameralar karşısına geçip poz verdiği dakikalarda şekilden şekle girmesi gündem oldu.

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Sancaktutan'ın o anlarına 'Yine poz verememiş' yorumları yapıldı.

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