Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü

Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği 'Leyla Köksal' karakteriyle ekrana gelen Hafsanur Sancaktutan, kameralar karşısına geçip poz vermek için adeta şekilden şekle girdi.