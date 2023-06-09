Hafta sonu bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbullular dikkat, yolda kalmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Haliç'teki kürek yarışları nedeniyle yarın ve pazar günü yapılacak bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.

Hafta sonu bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbullular dikkat, yolda kalmayın

(AA) Haliç'teki kürek yarışları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.

İBB iştiraki Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, yarın ve 11 Haziran'da 08.30-18.00 saatlerinde Haliç'teki Atatürk Köprüsü (Unkapanı) ile Miniatürk arasında düzenlenecek "Haliç Kürek Kupası" dolayısıyla bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın ve pazar günü Eyüp-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hatları seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

İlgili Haberler
İzmir'de arabalı vapur karaya oturdu
İzmir'de arabalı vapur karaya oturdu
Samsun’daki İngiliz Subay Bandırma Vapuru’na Atatürk’ü tutuklamak için çıkıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz?
Hangi gemide olursanız olsun özgürlüğünüzü Bandırma Vapuru'na borçlusunuz. 19 Mayıs kutlu olsun
Şehir Hatları vapurlarında eylem devam ediyor
Şehir Hatları vapurlarında eylem devam ediyor
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Erden Timur'dan Zaniolo sözleri: Kapımızı çalanlar var Spor
Erden Timur'dan Zaniolo sözleri: Kapımızı çalanlar var
İngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi satışa çıkarıldı Dünya
İngilizlerin dünyaca ünlü gazetesi satışa çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez canlı yayında konuşuyor Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez canlı yayında konuşuyor
İklim değişikliği çok daha hissedilir hale geldi. Uçakları sallamaya başladı Yaşam
İklim değişikliği çok daha hissedilir hale geldi. Uçakları sallamaya başladı
Merkez Bankası eski Başkanı Kavcıoğlu son gününde 1.5 milyar dolar daha satmış Ekonomi
Merkez Bankası eski Başkanı Kavcıoğlu son gününde 1.5 milyar dolar daha satmış
Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme. Yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu Spor
Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme. Yapılan paylaşım sosyal medyada gündem oldu