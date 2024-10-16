Haftanın öne çıkanları / İnci Taneleri sezona zirvede başladı

İnci Taneleri sezona zirvede başladı

+++++++++++++

Haftanın dizisi: Kanal D’de Perşembe akşamları ekrana gelen ‘İnci Taneleri’, geçtiğimiz sezon finaline kıyasla yalnızca yüzde 13 oranında gerilese de yeni sezona tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) zirvede başladı.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de rol aldığı dizi, sadece aldığı reytingle değil; oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor. Özellikle Dilber’li (Hazar Ergüçlü) sahneler, Trend Topic (TT) listesinde üst sıralarda kendine yer buluyor.

Amatör bir boksörün

hayatta kalma mücadelesi

+++++++++++++++

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir’in yaptığı, senaryosunu Sarp Kalfaoğlu’nun kaleme aldığı ‘Dengeler’ filminin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Erol Babaoğlu, Tanju Bilir, Mazlum Çimen, Burak Şafak gibi isimler yer alıyor. Inter Yapım imzalı ‘Dengeler’, ilk hafta sonunda 10 bin 544 seyirciyle vizyon açılışını yaptı.

Amatör bir sokak boksörünün hayatta kalma mücadelesine odaklanan film, aynı olayları 3 farklı karakterin gözünden aktarıyor.

Hakan Kaya’dan hoş bir çalışma

++++++++++++

Haftanın şarkısı: Son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden Hakan Kaya, yeni şarkısı ‘Bir Dakika’yı The Dark World Production etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Koray Berberoğlu’na ait şarkının düzenlemesini Suat Aydoğan yapmış. Oldukça hareketli olan şarkıya genç Efe Cansoy’un yönetmenliğinde çekilen klip ise, görsel bir şölen niteliği taşıyor. Hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Aksiyon hızı yüksek bir kitap

+++++++++++++++

Haftanın kitabı: Yazar Pınar Eğilmez’in merakla beklenen üçüncü romanı ‘Gece Geçen Gemi’, Karakarga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Okuyucuyu gerek eser içinde gerekse kendi içinde ters köşelere savuracak kitapta Pınar Eğilmez, okurlarını; karakterlerin ruhsal dönüşümlerine şahit ederken kitabı bitirdiklerinde kendi evrenlerindeki öznel değişimi de fark etmeye davet ediyor.

Kitap; platonik aşk, aile içi travmalar, zihinsel problemler, sanat evsizlik, göç gibi evrensel temaları, okura; baştan sona aksiyon hızını hiç düşürmeden aktarıyor.