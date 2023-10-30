Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılması gündem oldu. 6. saniyede başladı 34. saniyeyi kadar devam etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 100. Yılı kutlamaları nedeni ile özel bir resepsiyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen resepsiyonda ilginç bir an özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan’ın konuklarını kabul ettiği esnada Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın 34 saniye boyunca Erdoğan ile samimi bir şekilde yaklaşması ve ellerini Erdoğan’ın omuzlarına koyması saniye saniye kaydedildi.

Elleri Erdoğan’ın omuzlarında bir süre boyunca Erdoğan ile sohbet eden Musevi Hahambaşı daha sonrasında arkasında duran bir kişiyi işaret ederek sohbetine devam etti.

Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra gündem oldu.