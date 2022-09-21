Borsa’nın eski patronu Hakan Atilla'dan bomba hisse alımı açıklaması

Borsa İstanbul eski Genel Müdürü ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla İntegral ForexTV kanalında Artunç Kocabalkan'ın konuğu oldu. Atilla, borsada son haftalarda yaşanan yükselişin son bir haftada terse dönmesi ve sert yükselen hisselerin aynı şekilde sert kayıplar yaşamasıyla süren hareketliliği değerlendirdi.

Atilla, düzenleyici kuruluşların borsadaki sert yükselişlerde de duruma müdahil olması gerektiğini kaydetti. Halkbank’ın hisselerinde geri alım yapması hakkında da yorum yapan Atilla, zamanlamanın manidar olduğunu belirtti. Atilla, Borsa İstanbul genel müdürü olduğu zamanlarda yapılan uygulamalardan da örnekler vererek aracı kurumları ile denetleme şirketlerinin neler yapabileceği hakkında görüşlerini paylaştı.

"MAĞDUR OLAN PEK ÇOK YATIRIMCI DA VARDIR"

Atilla şunları söyledi:

“Aracı kurumların haddinden fazla iştahlı olması ve risk boyutunu göz ardı edecek şekilde işlem yapması ve piyasa derinliğinin azalması, yüksek kaldıraçlar ve farklı pozisyonlar, haddinden fazla yüksek bir fiyat seviyesi görmemize sebep oldu. Bunun doğal bir süreç olmadığı piyasadaki herkes için malum olmasına rağmen istenmeyen noktalardan sert geri dönüşler oldu. Mağdur olan pek çok yatırımcı da vardır. Düzenleyici otoritenin tedbir alma imkanı da vardı. Onların da gündeminde başka konular olması nedeniyle konsantrasyonlarını buraya verebildiklerini düşünmüyorum.

"YÖNLENDİRİCİ KURUM SPK OLMALI"

BIST 30-BIST 50 içerisindeki bankalardaki bu yükseliş normal değil. Bankaların performansları önceki dönemden daha iyi olabilir. Ancak bu sert ve ani bir yükselişi izah edemiyor. Düzenleyicilerin bunu görmemeleri mümkün değil. Bir araya gelip sinerji yaratmakta geç kalmış olabilirler. İşler tersine dönünce müdahil olma ihtiyacı hissetmiş olabilirler. Ancak sert yükselişlerde de müdahil olunması gerekiyor.

SPK’nın düzenleyici otorite olarak bu konularda aktif olması gerekir. Borsa İstanbul’dan destek isteyebilir ancak esas sorumluluk düzenleyici kurumdadır. Takasbank, Merkezi Kayıt Kurumu nezdinde de yapılması gereken çalışmalar olabilir ama yönlendirici kurumun SPK olması lazım.”

"ZAMANLAMA MANİDAR"

Atilla, Halkbank’ın hisselerinin geri alımı hakkında da konuştu. Atilla şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geri alım şirketlerin hisselerine verdiği kıymeti gösterir. Normal zamanlarda şirketin değerindeki sert düşüşlerde böyle bir karar yatırımcı için olumludur. Zamanlama bu olayların akabinde olduğu için biraz daha manidar oldu. Hisse senedi fiyatı hak etmediği noktalara indiğinde bu gündeme alınabilirdi. Prensip olarak geri alım programlarına ve kararlarına pozitif bakarım. Zamanlaması manidar olabilir ama daha önce niye yapılmadığının detayını bilmediğim için yanlış bir şey söylemek istemem.”