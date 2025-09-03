Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı!

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, Galatasaray'a transfer olmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğu iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği bilinen yıldız 10 numaranın transferinin gerçekleşmeme nedeni ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu'ydu. Milli futbolcu, Galatasaray'a gelmek için fedakarlığa hazır olsa da transfer gerçekleşmedi. Bu transferin neden gerçekleşmediği ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı.

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU'NU BONSERVİSİ YÜZÜNDEN ALAMAMIŞ!

Galatasaray, İlkay Gündoğan sonrası Hakan Çalhanoğlu için yoğun temaslar kurdu. Milli futbolcu da ayrılmak istediğini Inter yönetimine bildirdi.

Öte yandan İtalyan devi, Hakan Çalhanoğlu'nu sadece 25 milyon euro bonservis karşılığında bırakabileceğini iletti. Galatasaray, milli oyuncu için istenen bedeli çok buldu ve yapılan temaslar sonuç vermedi.

