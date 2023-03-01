﻿Hakan Keleş'ten Giresunspor yönetimi açıklaması

Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, istedikleri oyunu sahaya yansıtıp galip gelmek istediklerini söyledi.

Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, zorlu süreçten geçtiklerini ancak bu dönemi atlatacaklarını ifade etti.

Kulüp olarak kenetlendiklerini vurgulayan Keleş, güzel günlerin başlayacağını düşündüğünü aktardı.

Keleş, Konyaspor ile oynayacakları maça işaret ederek, "Konyaspor'un da kötü gidişatı var, onlar da kazanmak istiyecekler. Biz de kaybetmemek ve kazanmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu zorlu süreçte bizim bir galibiyete, morale ihtiyacımız var. Konya'da kazanacağımızı, istediğimiz oyunla galip geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

Hakan Keleş, yönetim değişikliğinin takıma olumlu yansıyıp yansımadığı yönündeki soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki olumlu yansıması oldu, olması da gerekiyordu ama sadece yönetimle veya başkanımızla olacak şey değil, şehir olarak takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda biraz zorluklar çektik ama bundan sonra bu desteği gördüğümüz zaman, oyuncularla beraber moral ve motivasyonumuzu yükselttiğimizde çok iyi işler olacağını düşünüyorum."