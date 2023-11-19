Hakem yüzme havuzuna dönen sahada maçı oynattı. Maç önü skandal videosu ortaya çıktı

Alanya Kestelspor ve Muşspor arasında oynanan mücadele öncesi hakemin verdiği karar yoğum tepkilere neden oldu.

SON GÜNCELLEME: Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Hakem yüzme havuzuna dönen sahada maçı oynattı. Maç önü skandal videosu ortaya çıktı

TFF 3. Lig’in 11’inci hafta karşılaşmasında Alanya Kestelspor, evinde Muşspor’u konuk etti.

Konuk ekip mücadelenin 24’üncü dakikasında Ahmet Abdullah Çakmak’ın attığı muhteşem golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Yoğun hava muhalefetine rağmen oynanan karşılaşma öncesi hakemin verdiği karar ise herkesi şoka uğrattı.

Maç öncesi rutin bir şekilde saha kontrolü yapan hakem sahanın yağmurdan sele dönmesine rağmen mücadeleyi oynatma kararı aldı.

Hakemin bu kararını sosyal medyadan paylaşan futbolseverler ise yoğun tepki gösterdi.

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