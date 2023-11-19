Milli Takımın Galler maçına Türk taraftarlarının sevdiği hakem

Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, gruptaki son maçında salı akşamı Galler'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

D Grubu'ndaki mücadeleyi Sloven Hakem Matej Jug yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

GALATASARAY LAZIO MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Sloven Hakem Matej Jug Türk taraftraların yakından tanığı bir isim.

Daha önce temsilcilerimizin maçlarına çıkan Jug UEFA Avrupa Ligi'nde 2 sezon önce Galatasaray'ın Lazio'yu 1-0 yendiği maçta görev almıştı.