'Hakemler Icardi’yi cezalandırıyor'

Kaynak: Haber Merkezi
'Hakemler Icardi’yi cezalandırıyor'
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi ile ilgili ortaya atılan bir iddia ortalığı salladı. İddianın sahibi Milliyet'in yazarı Osman Şenher.

Osman Şenher, Icardi'nin uğradığı haksızlıkları şöyle sıraladı:

- Ghezzal, Beşiktaş derbisinde ayak bileğine ceza sahası içinde o kadar sert bir darbe vurdu ki 2,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bu pozisyonda hakem ‘devam’ dedi.

- Fenerbahçe derbisinde Djiku ceza sahası içinde Icardi’nin yüzüne darbe vurarak elmacık kemiğini kırdı. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyona da ‘devam’ dedi.

- İstanbulspor maçında nizami golü ofsayt diye verilmedi, ceza sahası içinde kendisine yapılan yüzde yüz penaltı görmezlikten gelindi.

- Gaziantep maçında yine ceza sahasında Ertuğrul, yıldız golcünün sırtına öyle bir binerek düşürdü ki, bu pozisyona da VAR bakmadı bile. Daha sonra herkes penaltı olduğunu söyledi.

- Son olarak da Samsunspor maçında bir kez daha yüzde yüz penaltısı ‘es’ geçildi.

Şenher şöyle devam etti:

"Benim anlayamadığım bu hakem camiasının Icardi’ye bir kastı mı var, yoksa Arjantinlileri mi sevmiyorlar! Biraz daha ileri gideyim Icardi’ye yapılan hareketleri görmezlikten gelerek Galatasaray’ı mı cezalandırıyorlar?"

Son Haberler
Meclis’in iPad’inden maç seyredip 11 bin sterlinlik internet faturası gelince İskoçya Sağlık Bakanı istifa etti Dünya
Meclis’in iPad’inden maç seyredip 11 bin sterlinlik internet faturası gelince İskoçya Sağlık Bakanı istifa etti
Yellen’dan bankacılık sektörüne stres ve kayıp uyarısı Ekonomi
Yellen’dan bankacılık sektörüne stres ve kayıp uyarısı
Alkollü sürücü yön tabelasına çarptı. 3 kişi araçta sıkıştı Gündem
Alkollü sürücü yön tabelasına çarptı. 3 kişi araçta sıkıştı
Kadıköy'de makas atarak ilerleyen iki trafik magandasına 41 bin 592 lira ceza yazıldı Gündem
Kadıköy'de makas atarak ilerleyen iki trafik magandasına 41 bin 592 lira ceza yazıldı
BOJ Başkanı Ueda'dan faiz mesajı Ekonomi
BOJ Başkanı Ueda'dan faiz mesajı
20 bin öğrenci fakülteyi işgal etti. Üniversitelerde büyük kriz Dünya
20 bin öğrenci fakülteyi işgal etti. Üniversitelerde büyük kriz
Londralı tefecilerin Türkiye bayramı. 3 milyar dolara 2,4 milyar dolar faiz alacaklar Ekonomi
Londralı tefecilerin Türkiye bayramı. 3 milyar dolara 2,4 milyar dolar faiz alacaklar