'Hakemler Icardi’yi cezalandırıyor'

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi ile ilgili ortaya atılan bir iddia ortalığı salladı. İddianın sahibi Milliyet'in yazarı Osman Şenher.

Osman Şenher, Icardi'nin uğradığı haksızlıkları şöyle sıraladı:

- Ghezzal, Beşiktaş derbisinde ayak bileğine ceza sahası içinde o kadar sert bir darbe vurdu ki 2,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bu pozisyonda hakem ‘devam’ dedi.

- Fenerbahçe derbisinde Djiku ceza sahası içinde Icardi’nin yüzüne darbe vurarak elmacık kemiğini kırdı. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyona da ‘devam’ dedi.

- İstanbulspor maçında nizami golü ofsayt diye verilmedi, ceza sahası içinde kendisine yapılan yüzde yüz penaltı görmezlikten gelindi.

- Gaziantep maçında yine ceza sahasında Ertuğrul, yıldız golcünün sırtına öyle bir binerek düşürdü ki, bu pozisyona da VAR bakmadı bile. Daha sonra herkes penaltı olduğunu söyledi.

- Son olarak da Samsunspor maçında bir kez daha yüzde yüz penaltısı ‘es’ geçildi.

Şenher şöyle devam etti:

"Benim anlayamadığım bu hakem camiasının Icardi’ye bir kastı mı var, yoksa Arjantinlileri mi sevmiyorlar! Biraz daha ileri gideyim Icardi’ye yapılan hareketleri görmezlikten gelerek Galatasaray’ı mı cezalandırıyorlar?"