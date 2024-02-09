Ronaldo'dan ezeli rakibini delirtecek hareket! Rakip takımın formasını şortunun içine sokup geri attı

Ali Öncü
Ronaldo'dan ezeli rakibini delirtecek hareket! Rakip takımın formasını şortunun içine sokup geri attı
Al Hilal-Al Nassr maçına Ronaldo'nun yaptığı hareket damga vurdu!

Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarından Al Hilal ve Al Nassr, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, mücadeleyi 17. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 30. dakikada Salim ed-Devseri'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, maç sonu yaptığı hareketle gündeme oturdu.

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AL HILAL FORMASINI KASIKLARINA SÜRDÜ
Karşılaşma sonrası bir hayli sinirli olduğu görülen Ronaldo'ya taraftarlar tarafından Al Hilal forması atıldı.

Taraftarın fırlattığı formayı yeren alan Ronaldo, formayı şortunun içine sokarak kasıklarına sürdü ve taraftara geri attı.

Ronaldo'nun bu hareketi Suudi Arabistan'ı karıştırdı.

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