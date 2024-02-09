Süper Lig'in 25. haftasının hakemleri açıklandı

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Süper Lig'in 25. haftasının hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de oynanacak 25. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 25. haftasını yönetecek hakemler şu şekilde;

Bugün:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

Yarın:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

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