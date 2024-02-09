Süper Lig'in 25. haftasının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 25. haftasını yönetecek hakemler şu şekilde;

Bugün:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

Yarın:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: Kadir Sağlam