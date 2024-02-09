İşte 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri

Ayşe Eser Kuşata
İşte 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri
Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada haftanın hakemleri şu şekilde;

Bugün:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor: Feridun Daldaş

Yarın:

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor: Erkan Özdamar

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün

19.00 Altay-Erzurumspor FK: Burak Olcar

11 Şubat Pazar:

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe: İlker Yasin Avcı

16.00 Boluspor-Kocaelispor: Oğuzhan Uğurlu

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

İlgili Haberler
Beşiktaş transfer sezonunun son gününde bombayı patlattı! 3.5 yıllık anlaşma
Süper Lig'in 25. haftasının hakemleri açıklandı
Ronaldo'dan ezeli rakibini delirtecek hareket! Rakip takımın formasını şortunun içine sokup geri attı
Galatasaray 16: Başakşehir: 7
Galatasaray 16: Başakşehir: 7
'Hakemler Icardi’yi cezalandırıyor'
'Hakemler Icardi’yi cezalandırıyor'
Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi açıklandı. Seri başı takımlar belli oldu
Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi açıklandı. Seri başı takımlar belli oldu
Sergen Yalçın Beşiktaş'a neden yenildiklerini anlattı
Sergen Yalçın Beşiktaş'a neden yenildiklerini anlattı
Fernando Santos transferde topu üzerinden attı 'Yönetime sorun' dedi
Erman Toroğlu Beşiktaş'ın neden transfer yapmadığını açıkladı. 'Bana gelen istihbarata göre Fernando Santos' diyerek anlattı
Gençlerbirliği'nden tepki. Sinan Kaloğlu hakeme ne söylediğini açıkladı
Gençlerbirliği'nden tepki. Sinan Kaloğlu hakeme ne söylediğini açıkladı
Bursaspor’a seyircisiz oynama cezası
Bursaspor’a seyircisiz oynama cezası
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı taraftar kahroldu
Son Haberler
Oturduğu koltukta kurşunu yedi istifini bile bozmadı! Ağzı burnu da kırıldı Yerel Haberler
Oturduğu koltukta kurşunu yedi istifini bile bozmadı! Ağzı burnu da kırıldı
Mehmet Şimşek’ten flaş talimat. 'Artırın' dedi Ekonomi
Mehmet Şimşek’ten flaş talimat. 'Artırın' dedi
Türk Kardiyoloji Derneği açıkladı: Sigara bir hastalıktır Sağlık
Türk Kardiyoloji Derneği açıkladı: Sigara bir hastalıktır
Bunak değilim diyen Biden’dan yeni gaf. Meksika ile Mısır’ı karıştırdı Dünya
Bunak değilim diyen Biden’dan yeni gaf. Meksika ile Mısır’ı karıştırdı
Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu’nun hapsi istendi Gündem
Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu’nun hapsi istendi
Ağrı’da tır askeri araca çaptı Gündem
Ağrı’da tır askeri araca çaptı
Kartal'da bir kişi annesini rehin aldı: İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya buraya gelecek Gündem
Kartal'da bir kişi annesini rehin aldı: İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya buraya gelecek