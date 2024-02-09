Galatasaray 16: Başakşehir: 7

Tayyip Salih Yılmaz
Galatasaray 16: Başakşehir: 7
Süper Lig'de Galatasaray ile RAMS Başakşehir, yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Başakşehir, 2007-2008 sezonundan beri Süper Lig’de 31 kez karşılaştı. Bu maçların 16’sını Galatasaray, 7’sini Başakşehir kazandı. Sekiz maç da berabere bitti.

Galatasaray, bu maçlarda 54 gol atarken, Başakşehir 37 gol kaydetti.

Galatasaray, iç sahada oynadığı 15 maçın 8’ini kazandı, 5’inde berabere kaldı, 2’sini kaybetti. Bu maçlarda 29 gol atıp, 14 gol yedi.

8 MAÇTIR RAKİBİNE KAYBETMEDİ
Sarı kırmızılı ekip, son 8 Süper Lig maçında Başakşehir’e yenilmedi. Bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son 3 maçı da kazandı.

Galatasaray, ligde Başakşehir’e karşı en farklı galibiyetini, geçen sezonun ilk yarısında deplasmanda 7-0 kazandığı maçta elde etti.

EN FARKLI GALİBİYETLER
Başakşehir, ligde Galatasaray’a karşı en farklı galibiyetlerini, kendi sahasında oynadığı maçlarda aldı. Başakşehir, Galatasaray’ı 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 yendi.

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