Adana Demirspor'a Fransa'dan transfer

Kaynak: Ajansspor
Adana Demirspor'a Fransa'dan transfer
Adana Demirspor, sağ bek mevkisini yaptığı transferle güçlendirdi.

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, ara transfer sezonunun son gününde transfer gerçekleştirdi.

Son günde gaza basan Mavi Şimşekler, yeni bir isimle kadrosunu güçlendirdi.

YOUCEF ATAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Salim Manav'ın haberine göre; Adana Demirspor, Fransa'da Nice forması giyen Cezayirli sağ bek oyuncusu Youcef Atal ile anlaşma sağladı.

NİCE'DE KADRO DIŞI KALMIŞTI
Youcef Atal, İsrail-Filistin olayları nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Fransa'da tepki görmüştü.

Nice, Atal'ın Yahudi karşıtı paylaşımlarını gerekçe göstererek oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

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YOUCEF ATAL KİMDİR?
Youcef Atal, 17 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

175 cm boyunda olan Youcef Atal, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.

Kariyerine Paradou AC takımı ile başlayan Cezayirli futbolcu, 2015-16 sezonunda bu takımda 1 maça çıktıktan sonra Kortrijk takımına transfer oldu.

Burada 10 maça çıkan Atal, 2018-19 sezonunda Nice'e transfer oldu ve 6 sezon boyunca Nice formasını terletti.

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