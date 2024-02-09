Szymanski'nin 7 yıl önceki antrenman videosu ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı. Başarının sırrı bu görüntülerde saklı

Fenerbahçe'nin sezon başında Feyenoord'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.

Yıldız futbolcu Szymanski'nin yıllar önceki Legia Varşova forması giyerken çekilen antrenman videosu, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

SERT ANTRENMAN YAPTI

7 yıl önce yayınlanan videoda, kornerden gol atması, gözlerini kapatarak şut çekmesi, kendi etrafında dönmesi ve sert antrenman yapması futbolseverlerin beğenisini topladı.

Sebastian Szymanski'nin videosunu izleyen futbolseverler, 'Başarısı tesadüf değil' tarzında yorumlar yaptı.

FENERBAHÇE'DE GÖZ DOLDURDU

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Szymanski, bu maçlarda 12 gol atarken 14 asist yaptı.