Hakemlerin yatak odası ifşa oldu. Mehmet Büyükekşi evde yok!

Gün geçmiyor ki Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönettiği Türk Futbolu'nda yeni bir skandal yaşanmasın.

Henüz birinin ateşi sönmemişken diğeri tutuşuveriyor.

Trabzon'da yaşanan olayların üzerinden sadece 8 gün geçti...

Bu kez de Merkez Hakem Kurulu kozmik odasında yapılan 1 Mart'taki gizli toplantı ortaya çıktı.

Bu kayıtların sızdırılması başlı başına bir skandal. Ama federasyon öyle bir hal almış ki, artık kimin eli kimin cebinde belli değil.

Hakemlerin yatak odası sırları ortalığa saçıldı. Yine hiçbir şey değişmeyecek...

Bu skandal yaşanmamış gibi normal hayatlarına devam edecekler...

Peki ya toplantıda konuşulanlara ne demeli?

26 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında Sarı-Kırmızılı ekibin kazandığı penaltı masaya yatırılıyor.

Hakem eğitmeni Hugh Dallas penaltıyı veren Abdulkadir Bitigen'e soruyor, "Kararının üzerinden 1 hafta geçti hala aynı fikirde misin?"

Bitigen de "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum" cevabını veriyor.

Dallas bu kez kendisini pozisyonu izlemeye çağıran VAR hakemi Özgür Yankaya'ya geçiyor: "Özgür neden bu kadar basit bir temas için hakemi çağırıp baskı altında bıraktınız?"

Özgür Yankaya da çok rahat bir şekilde, "Yani kısacası hata yaptım. Beklentiye baktım itiraz eden oyuncular vardı..."

Bu sözleri duyan Hugh Dallas'ın yaşadığı hayal kırıklığı kameralara yansıyor.

Peki belki de şampiyonluk yarışının kaderini değiştirmiş olan böylesine büyük bir hataya imza atan Abdulkadir Bitigen'e daha sonra neden görev veriliyor?

Bitigen; 10 Mart'ta Samsunspor-Ankaragücü, 11 Mart'ta Manisa-Ümraniyespor maçlarında VAR hakemi oluyor, 17 Mart'ta da Rize-Gaziantep karşılaşmasını yönetiyor.

Özgür Yankaya ise 16 Mart'taki Alanyaspor-Kayserispor karşılaşmasında yeniden VAR pozisyonuna geçiyor.

İşte Fenerbahçeliler'i asıl çıldırtan olay da bu...

Galatasaray aleyhine hata yapan hakemler bir şekilde görev almaya devam ediyor.

Ayrıca Ali Koç düzenlediği basın toplantısında bu görüşmeyi kamuoyuna açıklamıştı.

Konuyu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sorduğunu belirten Ali Koç, "Böyle bir toplantı yapılmadı" yanıtını aldığını söylemişti.

Ya Mehmet Büyükekşi yalan söylüyor ya da TFF'nin başındaki en yetkili ismin, MHK'nın toplantısından haberi yok.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun her yerinden rezillik akıyor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor.

Her skandaldan sonra "Bu kez artık istifa eder" diye düşündüğümüz Mehmet Büyükekşi için toplantının ifşa edilmesi bardağı taşıran son damla olur mu?

Hiç sanmıyorum... Oyna... Devam...