Hakim karşısına çıkacak olan Trump için güvenlik önlemleri zirvede

Polis, Trump'a ait birçok binanın bulunduğu yerlerde güvenlik önlemleri aldı ve asılsız bomba ihbarları yapıldı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, şiddeti asla tolere etmeyeceklerini belirterek, barışçıl protestolara izin vereceklerini söyledi.

Çok sayıda asılsız bomba ihbarı yapıldı

New York polisi, kentin diğer semtlerindeki Trump ve kuruluşlarına bağlı birçok bina önünde de geniş güvenlik önlemleri aldı. New York’ta görevli polise takviye olarak eyalet polisi ve federal kolluk kuvvetleri de görevlendirildi.

Trump’ın New York’a gelişi öncesinde teyakkuza geçen güvenlik güçleri arasında terörle mücadele, bomba imha ekipleri gibi farklı özel birimler de yer aldı.

Trump’a dava açan ilk siyah Manhattan Bölge Başsavcısı olan Alvin Bragg’e çok sayıda ırkçı tehdidin yapıldığı, kentte birçok asılsız bomba ihbarının geldiği kaydedildi.

“Şiddete izin vermeyeceğiz”

New York Belediye Başkanı Eric Adams düzenlediği basın toplantısında, kentte alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi verdi.

Adams, barışçı protestolara izin vereceklerini ancak şiddete asla hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi. Adams, kente gelmek isteyen bazı Trump taraftarlarına “kendilerini kontrol etmeleri” çağrısında bulunarak, "Yarın şehrimize gelmeyi düşünen bazı ayaktakımı kışkırtıcılara tavır ve mesajımız gayet açık ve basit. Kendinizi kontrol edin. New York kenti bizim evimiz, yersiz kızgınlığınızı ortaya koyacağınız bir oyun alanı değil” dedi.

New York Belediye Başkanı Adams, kentlerinin Amerika'nın en güvenli büyük şehri olduğunu belirterek, “Çünkü bizler New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz “dedi.

76 yaşındaki Trump 2017-2021 yılları arasında başkanlık yaptı. Kasım ayında Trump 2024'teki başkanlık seçimi için adaylık kampanyasını açıkladı.

Manhattan Bölge Savcısı Demokrat Alvin Bragg tarafından yürütülen soruşturmada Trump hakkında resmi suçlama yapılabileceği söylentisi geçen Perşembe günü ortaya çıkmıştı. Trump masum olduğunu söylemiş, hem kendisi hem yandaşları suçlamaların siyasi olduğunu öne sürmüştü.

New York'taki dava Cumhuriyetçi eski başkanın yeniden seçim yarışına hazırlandığı sırada yüz yüze kaldığı çeşitli davalardan biri. Georgia'da bir savcı Trump'ın yenilgiye uğradığı eyalette 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirme çabasına dair iddiaları soruşturuyor.

ABD Adalet Bakanlığı ise hem Trump'ın 2020 seçimlerindeki eylemlerini hem de 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri saklamasını soruşturuyor.