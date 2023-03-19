19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Elon Musk Trump’a atılmak istenen suçu açıkladı. Salı günü tutuklanacağını açıklamıştı

Elon Musk Trump’a atılmak istenen suçu açıkladı. Salı günü tutuklanacağını açıklamıştı

Elon Musk, Biden tarafından batan bankacılık sisteminin sorumluluğunun Trump’a atılmaya çalışıldığını ima etti.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:35
Takip Et

Elon Musk Trump’a atılmak istenen suçu açıkladı. Salı günü tutuklanacağını açıklamıştı

Elon Musk Trump’a atılmak istenen suçu açıkladı. Salı günü tutuklanacağını açıklamıştı
+
Aa
-

ABD Eski Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Salı günü tutuklanacağını belirtirken destekçilerini protesto düzenlemeye davet etti.

Trump hakkında devlete ait gizli belgelerin malikanesinden çıkması ve 6 Ocak Kongre baskını olaylarıyla ilgili soruşturma açılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz günlerde ABD’de peş peşe iflas eden Sılıcon Valley Bank, Silvergate, Sıgnature bank ile ilgili açıklama yaparken bu yaşananlardan Trump’ı suçlamıştı. Biden, Obama-Biden yönetimi sırasında 2008 krizinde katı kurallar getirdiklerini ancak bir önceki yönetimin (Trump) katı düzenlemelerin bir bölümünün geri çektiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Trump’a destek mesajı atan Elon Musk, batan bankacılık sisteminin Trump’ın üzerine atılmaya çalışıldığını ima etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
2
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
4
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
5
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
6
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
7
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Filistinli tutuklular, ramazanda açlık grevi yapmaya hazırlanıyor
﻿Dani Alves açlık grevine başladı. Brezilyalı yıldızın skandalları artıyor
﻿Dani Alves açlık grevine başladı. Brezilyalı yıldızın skandalları artıyor
﻿Dani Alves açlık grevine başladı. Brezilyalı yıldızın skandalları artıyor
﻿Tekvando'da dört milli sporcumuzdan derece geldi
﻿Tekvando'da dört milli sporcumuzdan derece geldi
﻿Tekvando'da dört milli sporcumuzdan derece geldi
﻿Murat Sancak'tan istifa iddialarına yanıt
﻿Murat Sancak'tan istifa iddialarına yanıt
﻿Murat Sancak'tan istifa iddialarına yanıt
﻿İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
﻿İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
﻿İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.