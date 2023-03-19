Elon Musk Trump’a atılmak istenen suçu açıkladı. Salı günü tutuklanacağını açıklamıştı

ABD Eski Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Salı günü tutuklanacağını belirtirken destekçilerini protesto düzenlemeye davet etti.

Trump hakkında devlete ait gizli belgelerin malikanesinden çıkması ve 6 Ocak Kongre baskını olaylarıyla ilgili soruşturma açılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz günlerde ABD’de peş peşe iflas eden Sılıcon Valley Bank, Silvergate, Sıgnature bank ile ilgili açıklama yaparken bu yaşananlardan Trump’ı suçlamıştı. Biden, Obama-Biden yönetimi sırasında 2008 krizinde katı kurallar getirdiklerini ancak bir önceki yönetimin (Trump) katı düzenlemelerin bir bölümünün geri çektiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Trump’a destek mesajı atan Elon Musk, batan bankacılık sisteminin Trump’ın üzerine atılmaya çalışıldığını ima etti.