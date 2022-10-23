Hakimiyetini kaybeden araç direğe çarptı! Yoldan geçen kadının üzerine devrildi

AA
Olay, Adıyman'da, Ahmet M'nin kullandığı otomobil, Adeviye Bulvarı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, yoldan geçen Esra Fırat'ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan kadın, Tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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