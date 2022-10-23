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Hakimiyetini kaybeden araç direğe çarptı! Yoldan geçen kadının üzerine devrildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, yoldan geçen kadının üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 12:29
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Hakimiyetini kaybeden otomobil direğe çarptı! Yoldan geçen kadının üzerine devrildi

Hakimiyetini kaybeden araç direğe çarptı! Yoldan geçen kadının üzerine devrildi
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AA

Olay, Adıyman'da, Ahmet M'nin kullandığı otomobil, Adeviye Bulvarı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, yoldan geçen Esra Fırat'ın üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan kadın, Tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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