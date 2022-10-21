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CZN Burak’tan aylık gelir eleştirilerine yanıt. Aylık kazancım 30 bin TL demişti

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Burak Özdemir, mahkemede aylık gelirini 30 bin lira olarak açıklamasının ardından sosyal medyada ünlü fenomen eleştirilmişti. Burak Özdemir, aylık kazancına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 17:10
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Aylık kazancım 30 bin TL demişti! CZN Burak’tan aylık gelir eleştirilerine yanıt

CZN Burak’tan aylık gelir eleştirilerine yanıt. Aylık kazancım 30 bin TL demişti
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Etiler’deki restoranının kış bahçesinin imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Burak Özdemir’e dava açılmıştı. 

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya CZN Burak, annesi Didem Bozbura ve avukatlarıyla katıldı.

Dava düşerken, Dubai’de olmak üzere beş restoran işleten CNZ Burak’ın mahkemede aylık gelirini 30 bin lira olarak açıklaması gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Özdemir’in bildirdiği rakamın gerçekle bağdaşmadığını yazdı.

“BENİ TANIYAN HERKES BİLİR”

CZN Burak ise hakkındaki “yalancı” gibi eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.
Özdemir, “Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakından tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim, beni kimse kendisi ile karıştırmasın” ifadelerini kullandı.

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