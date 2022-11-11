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Hakkari’de toprağa gömülü 18 dolu tüp ve 40 litre mazot ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, toprağa gömülü 18 dolu tüp ve 40 litre mazot ele geçirildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 09:19
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Hakkari’de 18 dolu tüp ve 40 litre mazot ele geçirildi

Hakkari’de toprağa gömülü 18 dolu tüp ve 40 litre mazot ele geçirildi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 18 dolu tüp ve 40 litre mazot ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yüksekova ilçesi kırsalında 10 Kasım 2022 günü operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda toprağa gömülü vaziyette; 18 adet dolu halde mutfak tüpü, 2 adet jelikan bidon içerisinde 40 litre mazot ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” denildi.


(Kaynak: İHA)

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