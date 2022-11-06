Pençe- Şimşek operasyonunda Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner şehit oldu. Hatay'a ateş düştü

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Şimeşk operasyonunda terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 5 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) Hatay'ın Altınözü ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in şehit olduğu haberi, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Fırat Güner'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

AYNI OPERASYONDA BİR ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Pençe Kilit Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu.

Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya’nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.