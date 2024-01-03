Fatih Altaylı cuma günü savcılığa gidiyor

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Altaylı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.



Samimihaber’de yer alan habere göre, Gazeteci Ertuğrul Özkök, Altaylı'nın cuma günü savcılığa ifade için gideceğini belirterek "Biraz önce Fatih Altaylı ile konuştum. Son durum şu. Bugün öğleden sonra Savcılıktan yazı gelmiş. Cuma günü avukatı ile savcılığa gidiyor." dedi.

'ELİNE SAĞLIK' PAYLAŞIMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ocak'ta düzenlenen "Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Hilafet" bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan E.A'ya ilişkin, gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ayrıca, başsavcılık tarafından Fatih Altaylı hakkında, 24 Aralık 2023 tarihinde Youtube'da yayınladığı videoda, Ankara'da düzenlenen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı ifadeler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

FATİH ALTAYLI KİMDİR

Fatih Altaylı, Türk gazeteci, sunucu ve köşe yazarıdır. 1962 yılında Van’da doğmuş, Galatasaray Lisesi’ni bitirmiştir. Çeşitli gazete, radyo ve televizyonlarda çalışmış, Habertürk TV’de Teke Tek programını sunmuştur. 2023 yılında Habertürk’ten ayrılmıştır.