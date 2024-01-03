Rasim Ozan Kütahyalı’dan Fatih Altaylı hakkında flaş iddia: Devlet içi hazırlıklar sürüyor; benim de ifademi rica ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Gerekçe olarak ise Altaylı’nın, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından hilafet bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin yaptığı "Eline sağlık" sosyal medya paylaşımı gösterildi.

Öte yandan Başsavcılık, Altaylı hakkında, YouTube kanalından 24 Aralık’ta yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler nedeniyle de "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan ayrı bir soruşturma daha başlattı.

Altaylı, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI: BENİM DE İFADEMİ RİCA ETTİLER

İktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı ise Fatih Altaylı hakkında bir iddia ortaya attı.

Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı'nın gazeteci Serap Çil'e şiddet uyguladığı iddialarına ilişkin kendisinin de ifadesinin alındığını söyledi.

Kütahyalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok ilginç bir vaziyet var… Fatih Altaylı ile ilgili DEVLET içi hazırlıklar sürüyor bu saatte bile… Telefon trafikleri hızlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da hareketlilik var. Benim de Serap Çil olayında tanık olarak ifademi rica ettiler. Bu iş nereye doğru gidiyor?"

"FATİH ALTAYLI’NIN SERAP ÇİL DOSYASI RAFTAN İNDİRİLDİ"

Altaylı'nın 2010'lu yıllarda ilişki yaşadığı öne sürülen gazeteci Serap Çil'e yazdığı iddi edilen 2010 tarihli bir maili paylaşan hesabı alıntılayan Kütahyalı, şunları söyledi:

"Fatih Altaylı bir açıdan DEVLET’in emrindedir. Örn: Metin Gürcan’ın tutuklanmasının zeminini DEVLET’in talimatıyla Altaylı yaptı… Fakat bir açıdan deli bir tiptir. 'Eline sağlık' olayında sınırları aştı. DEVLET’in Müslüman-muhafazakar kanadı Altaylı’nın tutuklanmasını istiyor… Fatih Altaylı’nın Serap Çil dosyası raftan indirildi… Şeyh Sait ve Metin Gürcan olayında DEVLET’in emrini yaptığı için “dokunulmaz” olduğunu düşünüyor Altaylı. Rejim’in Müslüman ve muhafazakar kanadı ise tutuklanmasını istiyor. Bakalım bu Devlet için kavgada kim galip gelecek?"

"MİLLİYETÇİ-MUHAFAZAKAR KANATTA ŞALTERLERİ ATTIRMIŞ"

"Altaylı’ya bir şeyler olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum" ifadelerini kullanan Kütahyalı, "İslam Bayrağı taşıyan dindar amcanın oğlu yaşındaki çocuk tarafından ağzının burnunun kırılması ve bu şiddeti Altaylı’nın övmesi DEVLET içinde Müslüman kanatta, hatta Milliyetçi-Muhafazakar kanatta şalterleri attırmış" dedi.

NE OLMUŞTU?

Medyaradar'da yayımlanan "Keskin Kalem" imzalı yazıda Fatih Altaylı'nın, ilişki yaşadığı iddia edilen Habertürk yazarı Serap Çil’i, Habertürk binasında golf sopasıyla dövdürttüğü iddia edilmişti.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bir kez daha ben yazıyorum, herkes de buyursun beni kaynak göstersin.

Gazeteci olan da bu işin peşine düşsün yazsın.

Altaylı, Habertürk binasında, sevgilisi olan Habertürk yazarı Serap Çil’i golf sopasıyla dövdürttü. HEM DE HABERTÜRK BİNASININ İÇİNDE.

Çil ile ilişkisi ifşa olan Altaylı, kadını susturmak için, o zamanlar sağ kolu olan, Ajans Habertürk genel müdürü Ramazan Kurnaz’a Çil’i dövdürttü.

Sonra da Çil bana şantaj yapıyor diyerek, FETÖ’cü savcı ve polislerin desteğiyle Çil’i baskı altına aldı.

O dönem FETÖ’cü yargının yardımıyla Altaylı, Çil’e şantaj suçlamasıyla hüküm giydirdi.

Kadın yıllardır baskı altında, üzerindeki suçlamanın kalkması için mahkeme mahkeme dolaşıyor."