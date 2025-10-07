‘Halef’ yoluna doludizgin devam ediyor

Haftanın dizisi: NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Halef Köklerin Çağrısı’, sezon başından bu yanan istikrarlı gidişini sürdürüyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı dizi, Perşembe akşamlarına damga vuruyor. Aldığı reytinglerle dikkat çeken dizi, oyuncu performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşuluyor.

Kebapçı bir ailenin başına gelenler

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif ile Derya Kara’nın kaleme aldığı, kadrosunda Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı romantik komedi türündeki ‘Aşk ve Yemek’, 3 Ekim’de vizyona girmişti.

İlk hafta sonunda 4 bin 639 kişi tarafından izlenen film, Adana’dan göç etmek zorunda kalan kebapçı bir ailenin, yolculuk sırasında kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Tokat’ta bulmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Yalnız kalan kalplerin ortak dili şarkı

Haftanın şarkısı: Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Yudum, yeni şarkısı ‘Enkaz’ı yayınladı. Sözleri ve müziği İbrahim Çalışkan’a ait şarkının düzenlemesini Enes Yolcu yapmış. Şarkıya İlker Özlü tarafından bir de klip çekilmiş.

Ayrılığın derin acısını yalın ve içten bir yorumla aktaran şarkı, hüzünlü ve derin melodik yapısıyla ilk andan itibaren dinleyeni içine çekiyor. Sözlerinde aşkın ardından kalan boşluğu ve çaresizliği dile getiren şarkı, yalnız kalan kalplerin ortak dili oluyor.

Ruha dokunan büyük yolculuk başlıyor

Haftanın kitabı: Tasavvuf araştırmacısı, yazar ve senarist Hacer Özlem Çiçek ile tıp profesörü Ümit Beden’in kaleminden çıkan üç serilik büyük yolculuğun ilk romanı ‘Her Bilinç Bir Kâinat’, raflardaki yerini aldı.

Okurlarını yalnızca bir hikâyeye değil, kalbin en derin yolculuğuna davet eden eser; gündelik hayatın sıradanlığından sıyrılıp varlığın özüne, insanın kalbine ve hakikatin ışığına uzanan unutulmaz bir serüven sunuyor.