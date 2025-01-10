Halil İbrahim Ceyhan, 2024’e damga vurdu

Rol aldıkları dizilerle ekranlarda boy gösteren oyuncuların sosyal medyadaki yansımalarını araştıran Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP, her ay bu analizini düzenli olarak paylaşıyor.

Ben de 2024 yılının en çok konuşulan erkek oyuncusunun kim olduğunu merak ettim. 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvenin adı değişmedi. Şu aralar NOW TV’de yayınlanan ‘Leyla… Hayat… Aşk… Adalet…’ dizisiyle izleyici karşısına çıkan Halil İbrahim Ceyhan, tam 9 ay boyunca listede açık ara farkla en çok konuşulan erkek oyuncu olmayı başardı. Dizide Tufo (Tufan) karakterine hayat veren oyuncu, her geçen gün yükselen başarı grafiğiyle dikkat çekiyor. Önce ‘Kirli Sepeti’ ardından ‘Leyla’, onun için iyi bir kariyer basamağı oldu. Dizide izleyicinin beğenisini kazanan Tufo, özellikle dizinin ekranda olduğu saatlerde sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

Halil İbrahim Ceyhan, bu gidişle 2025’te de en çok konuşulan isim olacağa benziyor. Çünkü hem dizisi başarılı bir şekilde ilerliyor hem de oyunculuğu takdir topluyor.

Ümit Yaşar’ı ‘Gözünden Tanırım’

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ümit Yaşar, yeni şarkısı ‘Gözünden Tanırım’ı 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Cengiz Tekin’e ait şarkının düzenlemesi Şafak Cansuyu ile Ahmet Kolpar imzası taşıyor. Şarkıya Enes Bilal Taşçı’nın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Duygusal bir şarkı olan ‘Gözünden Tanırım’, dinleyenlerin yine kalbine dokunacak.

Ümit Yaşar, kendine has tarzıyla hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

‘Kan Kardeşler’in İstanbul çıkarması

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun güçlü kadrosuyla sahnelenen ‘Kan Kardeşler’ Müzikali, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tiyatroseverlerle buluşacak.

İngiltere’de en uzun süre aralıksız sahnelenen müzikallerden biri olan ‘Kan Kardeşler’, Liverpool’un yoksul mahallelerinde doğan ikiz kardeşler Mickey ve Edward’ın dokunaklı hikâyesini anlatıyor. Willy Russel’ın yazdığı, Ebru Kara yönetimindeki müzikal, izleyicileri sınıf ayrımı, sosyal adaletsizlik ve arkadaşlık gibi derin temalar üzerine ustaca düşündürüyor.

Şirin Giobbi, Ömer Eryiğit, Arsal Mazmanoğlu, Esin Ercan, Zeynep Yalçın Gören, Okan İlkören, Taygun Sungar, Zeynep Dizer, Mustafa Aksakal, Durmuş Çelikel, Gülay Gür, İrem Naz Özbüke gibi isimlerin rol aldığı oyun, bu akşam (10 Ocak) saat 20.00’de, yine yarın (11 Ocak) saat 15.00 ve saat 20.00’de ve 12 Ocak saat 15.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.