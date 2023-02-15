Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Yarın Ankara'da olması planlanan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Depremin 3'üncü günü Türkiye'ye geleceğini açıklayan Şerif, ziyaretini ertelemişti.

Karaçi'de AMAN-2023 çok uluslu deniz tatbikatının kapanış gününde Pakistan Deniz İkmal Gemisi'ni ziyaret eden Başbakan Şerif, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok yıkıcı olduğunu ifade ederek "Türkiye’nin tarih boyunca, depremler, seller ve zor zamanlarda Pakistan’ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi." dedi.

Deprem sebebiyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve önemli ölçüde mal kaybı yaşandığını hatırlatan Şerif, "Depremin yaşandığı gün kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. O günden bu yana biz yardım malzemelerini hava yolu ve kara yolu göndermek ile meşgulüz." diye konuştu.

Şerif, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'nin Türkiye’ye büyük miktarda yardım malzemesi gönderebilmek için gemi önerisinde bulunduğunu aktararak Pakistan Hava Kuvvetleri ve Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) Türkiye'ye personel taşımakla meşgul olduğunu vurguladı.

Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yollarının (THY) da Pakistan'a gelerek yardım malzemelerini Türkiye’ye taşıdığını anlatan Başbakan Şerif, "Türkiye’deki kardeşlerime Pakistan hükümeti ve halkı adına içten taziyelerimi sunuyorum. Pakistan ve Türkiye bir ruh ve iki kalbe sahip iki kardeş ülke, aile gibi." ifadelerini kullandı.

Şerif, Türkiye’ye ellerinden gelen desteği sonuna vereceklerini dile getirdi.