Halil Umut Meler: Benden bu kadar. Bu iş bitti artık

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığı ileri sürüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Halil Umut Meler: Benden bu kadar. Bu iş bitti artık

MHK eski genel sekreteri Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saha ortasında saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'i tedaviye alındığı hastanede ziyaret ettiğini söyledi.

Ali Kunak katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

- Halil Umut Meler'in morali çok bozuk, çok sıkıntılı. Doktorlar sakinleştirici verdiler, tomografi çekildi.

- Durumu çok kötü değil, hepimizle konuştu. Şu an hastanede 60-70 hakem var. Süper Lig hakemleri Ankara’ya gelecekler.

- Olayın şokunda hala. Biz de yanındayken 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz de ona, 'Dön İzmir’e ailenle konuş bu kararı onlarla ver' dedik.

- Zor bir gece. O tekme ve yumruk Halil'e değil, Türk hakemliğine atıldı. Acı bir durum. Bu olayın yansımaları kötü olacaktır diye düşünüyorum, özellikle uluslararası arenada.

- Galatasarayımız maça çıkacak. Perşembe günü Fenerbahçemiz maça çıkacak. Milli Takımımız, EURO 2024'e gidecek. O maçları kimler yönetecek biliyor musunuz? Halil Umut Meler'in oda arkadaşları. O hakemlerden mesaj yağıyor. Onlar hangi duygularla çıkacak bu maçlara?

- Bu olayın sadece bu akşam yaşanmış bir sinir taşması olduğunu düşünmüyorum. Bu aşağı yukarı 8 Mart ile başlayan bir süreçti.

- Türk hakemliği üstünde oyun oynamaya kalktılar. TFF de maalesef buna engel olamadı, hakemleri koruyamadı. Önüne gelen hakemi yem olarak ortaya koydu.

- Bir başkan çıkıp da AVM'lerde hakemleri takip edin diye demeç veriyorlarsa bu onun sonucu. Yarın bir gün AVM'de de olacak bu olay. Demeç verirken sayın başkanlar dikkat etmeliler.

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