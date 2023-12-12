TSYD Halil Umut Meler'e saldırının arkasındaki isimleri açıkladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili tarihi bir açıklama yaptı: Lanetleme, kınama devri geride kalmıştır!

KAYNAK: Haber Merkezi
TSYD Halil Umut Meler'e saldırının arkasındaki isimleri açıkladı

TSYD'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Lanetleme, kınama devri geride kalmıştır. Devir hep birlikte eli taşın altına sokma devridir. Biz sonuna kadar varız. Ya siz?" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE TSYD'NİN TARİHİ AÇIKLAMASI:

Her defasına lanetledik, kınadık. Ama bir arpa boyu yol gidemedik. Hiçbir önlem alınmadı, hiçbir şey değişmedi. Futboldaki kaos ve kavga sonunda hakem Halil Umut Meler'in yüzünde patladı. Bunda kimlerin mi payı var? Futbolu bir spor ve eğlence olarak görmeyen, sadece başarıya endekslenmiş (Vur kır parçala, bu maçı kazan) diyen seyircinin. Her pozisyonda hakemin etrafını sarıp itiraz eden ve tribünleri galeyana getiren futbolcunun.
Kendini geliştirmeyen hakemin. Her kötü sonuçta kendi başarısızlığını örtmek için hakemlere, rakip kulübe ve federasyona yüklenip taraftarının gözünü boyamaya çalışan yöneticinin. Hiçbir radikal karar almayan, sadece günü kurtarmaya çalışan Futbol Federasyonunun. Futbola siyaseti bulaştıran politikacıların. Raiting ve tiraj uğruna kulüp amigoluğuna soyunmuş spor medyasının.
Artık yeter! Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak- kendimize de pay biçerek- bu bir milat olsun diyor ve düğmeye basılmasını talep ediyoruz. Artık Türk futbolunda yeni bir sayfa açılmasını istiyoruz. Hangi kesim olursa olsun, bunu yapmayanların artık peşinde olacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Tekrar ediyoruz. Lanetleme, kınama devri geride kalmıştır. Devir hep birlikte eli taşın altına sokma devridir. Biz sonuna kadar varız. Ya siz?

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