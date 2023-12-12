Artık yeteer diye bağıran Mehmet Büyükekşi'nin de hakemleri yerden yere vurduğu ortaya çıktı

TFF Başkanı, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası hakemlere yönelik eleştiri yapanları da suçladı. Ancak kendisini atladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Artık yeteer diye bağıran Mehmet Büyükekşi'nin de hakemleri yerden yere vurduğu ortaya çıktı

Türkiye Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısıyla sarsılırken, hemen herkes olayı kınadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de olayı sert bir dille kınarken, hakemlere yönelik suçlamaları yapanları sorumlu gösterdi.

Oysa Mehmet Büyükekşi de kulüp başkanıyken şimdikilerden geride değildi.

2021 yılında bir süre Gaziantep Kulübü'nün başkanlığını yapan Büyükekşi de o günlerde hakem suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Büyükekşi, 2020-2021 sezonunda Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklama yapmıştı. Üstelik bir anlık öfkeyle maçtan hemen sonra yapılan bir konuşma değildi bu. Yazılı bir açıklamaydı. Bakın Büyükekşi o açıklamasında hakemlerle ilgili neler söylemişti:

- Hakem hatalarını konuşmaktan sıkıldık. Ancak düzelmiyor ve düzelmesi yönündeki inancımız artık azalıyor. Sahadaki futbolu, takımımızın mücadelesini konuşmak istiyoruz ama hakemler bunların önüne geçmeyi başarıyor.

- Biz bugüne kadar hakemlerden en çok canı yanan takımların başında geliyoruz. Ancak hatalarda üst üste gelmeye devam ediyor.
- Bir camianın, şehrin emeğiyle oynamak bu kadar mı kolay? Koca Gaziantep şehrinin ve bizim artık sabrımız tükendi.

- Bir takım aleyhine ne kadar hata yapılabilir onu göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum.

Rakibimizin VAR kararıyla attığı ilk golden önce oyuncumuzun gözüne dikiş atılmaya kadar giden bir hareket yapılıyor. Her şeye uyarı yapan VAR hakemi bunu görmezden geliyor, üstelik yayıncı kuruluş kamera yetersizliğinden dolayı pozisyonu net çekemediklerini söylüyor.

- Karşılaşmayı VAR hakemi Fırat Aydınus mu, yoksa orta hakem Mert Güzenge mi yönetti bunu tüm Türkiye ne yazık ki anlayamadı.

- Tek taraflı bir karar mekanizması olamaz. Bunu kabul etmiyoruz, böyle bir penaltı kararını inanın ben daha önce görmedim.

- Hocamız çıkıp takımının hakkını savunmak isteyince oyundan ihraç ediyorsunuz. Hataları söylemesin, takımının hakkını savunmasın diye kırmızı kartla mı cezalandıracaksınız? İlk golden önce inanılmaz şeyler yaşanırken, hangi Gaziantepli buna sessiz kalabilir.

- Şu ana kadar taraftarlarımızın da zihninde çok net canlanacak kararlarla karşılaştık. Bu kararlar neticesinde tam 12 puanımız alındı.

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