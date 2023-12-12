Halil Umut Meler'in yerde tekmelendiği görüntüler kan dondurdu

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e saldırıdı.

Meler'e yumruk atan Koca'nın yanındakiler de hakeme saldırdı.

Meler'in gözünde aldığı darbe sebebiyle şişlik oluştu.

Yere düşen hakem, etraftakilerce de tekmelendi.

O anlar kameralara yansıdı

LİGLER ERTELENDİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Mehmet Büyükekşi açıklamasında şunları kaydetti:

"Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."