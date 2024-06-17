Halil Umut Meler'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Almanya'da herkes onu konuşuyor

A Milli Takım'dan önce EURO 2024'teki ilk temsilcilerimiz sahne aldı. Halil Umut Meler'e, Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy eşlik etti. Türk hakem heyetinin yönettiği mücadelede Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Zor bir sezon geçirdi Halil Umut Meler... İlk akla gelen tabii ki Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tarafından saha içinde yumruklanmasıydı. Bir süre maç yönetmeyen Halil Umut Meler daha sonra da görev yaptığı karşılaşmalarda hep tartışıldı.

EURO 2024'te nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Öncelikle şunu söylemeliyim... Her geçen dakika zorluk derecesi artan karşılaşmayı çok iyi yönetti Halil Umut Meler... Gösterdiği sarı kartlar, verdiği yerinde kararlarla tam not aldı.

Belçika'nın, Lukaku ile bulduğu iki golü iptal etmesi de yerindeydi. İlk pozisyonda Alman VAR hakemi Bastian Dankert'in uyarısıyla Lukaku'nun ofsaytta olduğu tespit edildi. İkinci gol öncesi de VAR'dan inceleme tavsiyesi geldi. Topun elle kontrol edildiğini belirleyen Meler, Belçika ve Lukaku'yu bir kez daha üzdü.

Aslında potansiyelini sergiledi. Kendisinden beklenen performans bu işte. Kafası rahat olunca, sahaya "idare etmek" için değil de "yönetmek" için çıkınca Halil Umut Meler'in iyi bir hakem olduğu ortaya çıkıyor. Meler ve ekibinin bu şekilde devam etmesi halinde, Almanya'da uzun süreli kalacağı açık.

Karşılaşma sonrası yapılan yorumlarda da Meler ve ekibinin başarılı bir maç yönettiğine dair ifadeler vardı.

Maça gelince...

Belçika her büyük turnuva öncesi "büyük patlama" beklenen takımlardan. Ancak bir yere kadar gelip, gerisini getiremiyorlar. Tek tek iyi futbolculardan kurulu olan Belçika, EURO 2024'e hayal kırıklığı ile başladı.

Domenico Tedesco'nun, Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren Batshuayi'yi kadroya davet etmemesine çok şaşırmıştım. Bu skandal karar sonrası Slovakya maçında "Batsman"in yokluğu fazlasıyla hissedildi.

Belçika; gol yollarında tamamen Lukaku'ya bel bağlamasının acısını çekti Slovakya karşısında. 1.91'lik santrfor iki net fırsattan yararlanamadı, haklı olarak iki golü de geçersiz sayıldı.

Sloakya mücadeleye çok iyi hazırlanmış. İtalyan teknik adam Francesco Calzona'nın ekibi, Belçika'ya nefes aldırmadı. Zaman zaman pozisyon verseler de galibiyeti sonuna kadar hak ettiler.