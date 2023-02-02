2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halk faturasını ödüyor onlar parti bayrağı asıyor. Vatandaşa elektrik faturaları AKP'ye şirketin arabaları

Halk faturasını ödüyor onlar parti bayrağı asıyor. Vatandaşa elektrik faturaları AKP'ye şirketin arabaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Şubat’ta Aydın’da düzenleyeceği Toplu Açılış Töreni hazırlığında kaydedilen görüntüler tepki topladı. AKP bayraklarını ve afişlerini asmak için Aydın bölgesinde elektrik dağıtım ihalesini alan AYDEM şirketine ait araçlar kullanıldı. 

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:15
Takip Et

Halk faturasını ödüyor onlar parti bayrağı asıyor

Halk faturasını ödüyor onlar parti bayrağı asıyor. Vatandaşa elektrik faturaları AKP'ye şirketin arabaları
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat günü Aydın’da yapımları tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Toplu Açılış Töreni öncesinde, Aydın Atatürk Kent Meydanı’na Erdoğan’ın afişleri ve AKP bayrakları, Aydın bölgesinde elektrik dağıtım ihalesini alan AYDEM şirketine ait araçlar kullanılarak asıldı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AYDEM logolu araçlarla asılan afişlere ve bayraklara tepki gösterdi. Bülbül’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Fatura biraz gecikince elektriği kesen AYDEM’in araçları ve ekipleri; Erdoğan, Aydın’a gelecek diye sokaklara AKP bayrakları asıyor. Halktan aldıkları hizmet bedeliyle AKP’ye hizmet ediyorlar. Size yazıklar olsun! Aydınlı hemşehrilerim 14 Mayıs’ta size bunun hesabını soracak!" dedi.

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ise sosyal medya hesabından AYDEM’in AKP afişleri ve bayrakları asmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Burası Aydın Atatürk Kent Meydanı. 4 Şubat’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın mitingi öncesi AKP Bayrakları asılıyor. Ama fotoğraf ve videoya iyi bakın, AKP bayrakları AYDEM Elektrik Şirketi logolu araçlarla asılıyor. Vatandaşa zamlı elektrik faturalarını reva gören AYDEM Elektrik Şirketi, şirket araçlarını AKP teşkilatlarının hizmetine sunuyor. Ne diyelim yazıklar olsun!”

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Alper
2.02.2023 11:20
Bu dönemin askeri vesayet döneminden Kenan Evren döneminden ne farkı var.Biktik artık tek adamdan.medya elinde bütün kanallara çıkıp konuşuyor.muhalefetten hiç kimse konuşamıyor.nasil bir dönem bu  
 
Asker
2.02.2023 11:11
Yalakalık yapmasalar nasıl köşe dönecekler devir yalakalık ve ayakkabı yalama devri  
 
Teist
2.02.2023 11:02
Çanak yalacılığının sonu yok. Çanak bir kez yalanınca devamı gelir. Bunlar Müslüman mı? Ahzab 37. 50. 51. Muhammed 15. NEBE 33. 34.ayetleri okumuşlar mı? Kuran'ı okumuşlar mı?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
1
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
2
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
3
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
6
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda sis engeli! Mesafe 30 metreye düştü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿Hakkari kara gömüldü
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿ Suriyeli iki ayrı grup pazar yerini savaş alanına çevirdi
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
﻿Yasak olan araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.