Bir yıl içinde 274 bin abonenin borcu nedeniyle elektriği kesildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl 274 bin 809 abonenin borcundan dolayı elektriğinin kesildiğini açıkladı.

Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, açıklanan resmi enflasyon oranlarının üzerindeki oranlarda fiyat artışı yapılan elektrik ücretlerinin, vatandaşlar arasında neden olduğu mağduriyete dikkati çekti.

Fethi Gürer tarafından, Dönmez'e şu sorular yöneltildi:

“Elektrik faturalarımızda gördüğümüz sayıların üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin maliyeti ile yasal kar marjları toplamı olması gerekirken, yapılan zamlar da bu kriterler neden dikkate alınmamaktadır? Yıllık enflasyon oranı 2022 Ekim ayı itibariyle TÜİK’e göre yüzde 84,3, İstanbul Ticaret Odası'na göre yüzde 103, Enflasyon Araştırma Grubuna göre de yüzde 170'dir. Ancak elektriğe yapılan ortalama zam oranı en yüksek enflasyon hesaplamasının bile üzerinde olmasına müdahale edilmemesinin nedenleri nedir? 2022 yılında borcundan dolayı elektriği kesilen, iptali yapılan abone sayısı kaçtır?”

ABONELİĞİ FESHEDİLEN SAYISI 120 BİN 869

Önergeye yanıt veren Dönmez, perakende elektrik satış tarifesinin belirlenmesinde tarife konusu faaliyetlerle ilgili tüm maliyetlerin mevzuat gereği dikkate alınması gerektiğini belirterek, bu maliyetlerde gerçekleşen artışların/azalışların doğal sonucu olarak perakende satış tarifelerinde artışlar/azalışlar olduğunu vurguladı.

Maliyetlerde yaşanan artışların elektrik tarifelerine yansıtılmasının sınırlı tutulduğunu belirten Bakan, Türkiye genelinde 2022'de dönem sonu itibarıyla borcu ödenmediği için elektriği kesik olan abone sayısının 274 bin 809 olduğunu açıkladı.

Dönmez, aynı dönem içinde borç ödenmemesi nedeniyle aboneliği feshedilen abone sayısının ise 120 bin 869 olduğunu ifade ederek, bu sayının toplam abone sayısının yüzde 0,24’üne denk geldiğine dikkati çekti.