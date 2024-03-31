Son dakika.. Bahçeli'nin yüzünde morluklar görüldü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçim için Ankara Çankaya, Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bahçeli sol kolunda sargı, iki güzünün altında ve alnında morluklar ile görüldü.

Oyunu kullanan Bahçeli daha sonrasında ise şu açıklamayı yaptı:

Değerli basın mensupları yeni yüzyılın ilk idare seçimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum.

AÇIKLAMA GELDİ..

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedenini açıkladı.

Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta evinde düştüğü ve bundan sebeple yaralandığı bilgisini paylaşan Haskoloğlu, Bahçeli'nin kolunun da kırıldığını şu şekilde açıkladı:

"Devlet Bahçeli'ye yakın kişilere bu durumu sordum, geçtiğimiz hafta evinde düştüğü için bu şekilde yaralandığını söylediler. Bahçeli'nin kolu da kırılmış."