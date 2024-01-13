Bir dönem tam bir halka arz şımarıklığı yaşandı.

Halka arz furyası küçük yatırımcıyı sarhoş etti!

Neredeyse herkes sadece 200-300 lira harçlık çıkartabilmek için borsaya koştu.

Birkaç yıl önce milyon ve altı olan yatırımcı sayısı 8,5 milyona kadar yükseldi.

Öğrenci bursunu, memur maaşını yatırdı. Kredi kartından 3-5 bin lira çekip borsaya koşanın sayısı adeta patladı.

Şirketin ne iş yaptığını hatta adını dahi bilmeyen vatandaş, internet üzerinden hesap açıp, halka arzlara katıldı.

Küçük yatırımcıya düşen hisse genelde en fazla 500 liralık oluyordu.

500 liralık hisse bir hafta gibi kısa sürede bin lira oluyordu.

Yani kısa vadede parasını katlıyordu.

Vatandaş gece uyumayıp Sermaye Piyasası bültenini bekliyordu.

Bu hafta kaç halka arz var?

Bazı hafta 4 halka arz birden geliyordu.

5 liradan 2 bin lira.

Çıktı bu ayki elektrik, su faturası.

Özellikle memur ve öğrenciler bu işi çok yapmaya başladı. Aileden gelen ya da burstan gelen parayı borsaya yatırıp daha rahat bir ay geçiriyordu.

Tabii ki bu furyada sosyal medyanın da etkisi büyüktü.

Ebebek isimli mağaza halka açıldığında sosyal medyada videolar patladı. Mağazaya ortak olduğunu ima eden ve mağazayı gezip esprili videolar yapan kişi sayısı yatırımcı sayısını geçti.

Küçük yatırımcı halka arzlarla küçük bir harçlık çıkartırken, şirket ortakları ve kurumsal adı altında hisse alanlar malı götürdü.

Akla hayale gelmeyen şirketlerin hisseleri kapış kapış gitti.

Peki, ne mi oldu?

Furya bitti ve küçük yatırımcı battı!

Endeksin 8 bin 300 puandan 7 bin 400 puana kadar gerilemesinde harçlık için borsaya gelen yatırımcılar battı.

Borsadan aldıklarını fazlasıyla geri verdiler.

Şımarıp kendini çok akıllı bir borsacı sanan garibanlar bir de banka kredisi ile çektiği parayı borsada batırdı.

Borsa ciddi bir iştir. Şımarıklığa gelmez.

Ben bu filmi geçmişte defalarca gördüm.

Son bir yılda sonu belli film bir kez daha vizyona girdi.

Geçmiş olsun küçük yatırımcı!

Bu arada 8,5 milyon yatırımcı sayısı, arkasına bakmadan kaçanlarla birlikte 7 milyona kadar düştü.

Türkiye’nin nüfusu 85 milyon.

Harçlık için yeni yatırımcılar gelecek ve aynı şımarıklık yeniden sahnelenecek.

Tabii ki dayak yiyip gidecekler.