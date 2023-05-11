Halsizlik nedir? Halsizliğin belirtileri nelerdir? Halsizliğin tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan halsizlikle ilgili detaylar...

HALSİZLİK NEDİR?

Halsizlik, çeşitli nedenlerden dolayı bitkin olma hissidir. Halsizlik durumuna her zaman bariz bir hastalık eşlik etmeyebilir. Kısa süreli halsizlikler; aşırı çalışma temposu, stres veya yetersiz uyku nedeniyle oluşabilir. Soğuk algınlığı ya da grip gibi bir hastalığın iyileşme sürecinde de halsizlik hissedilebilir. Orta veya şiddetli fiziksel aktiviteden sonra da yorgunluk oluşabilir.

HALSİZLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Karın ağrısı veya kramplar,

-Kanlı ya dapembe renkli idrar (Hematüri),

-Genel vücut ağrıları,

-Bulanık görünümlü ve kötü kokulu idrar,

-İshal,

-İdrara çıkmada zorlanma, ağrı veya idrar yaparken yanma (Dizüri),

-Ateş ve titreme atakları,

-Grip benzeri semptomlar (Yorgunluk, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, ağrı ve sızılar),

-Genel hastalık hissi,

-İştah kaybı,

-Adet dönemlerinin düzenli olmaması,

-Susuzluk,

-Anksiyete,

-Ruh hali, kişilik ya dadavranışlardaki anormal değişiklikler,

-Depresyon,

-Hatırlamada zorlanma,

-Düşünme, konuşma, anlama, yazma veya okuma güçlüğü,

-Sinirlilik ya da ruh hali değişiklikleri,

-Enerji eksikliği,

-Halsizlik veya uyuşukluk,

-Şiddetli yorgunluk,

-Uyku bozuklukları.

HALSİZLİĞİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Öncelikle halsizliğe neden olan alt nedenler belirlenmelidir. Akut hastalıklarda antibiyotik tedavisine başvurulabilir. Kronik tıbbi durumlarda ise uzun süreli tedaviler gerekebilir. Halsizlik ilaçların yan etkisinden kaynaklanıyorsa doktor tarafından ilaç dozu azaltılabilir. Kansızlıktan neden oluyorsa kan takviye edilir.

Halsizlik, mevsim değişiklikleri, ruhsal sorunların yaşandığı bir dönemde, yeterli uyku alınmadığı zamanlarda da görülebilmektedir. Bu durumlarda doktora başvurmanız tavsiye edildi.