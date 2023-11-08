Hamas İsrail askerleriyle çatışma görüntülerini paylaştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da İsrail ordusuna ait tankların imha edildiği ve İsrail askerleriyle girilen çatışmanın görüntülerini yayınladı.

KAYNAK: İHA
Hamas İsrail askerleriyle çatışma görüntülerini paylaştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonu sınırlı şekilde devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırındaki Beyt Hanun kentinde İsrail askerleriyle yaşanan şiddetli çatışmaların görüntülerini paylaştı. Hamas mensuplarının ayrıca İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri aracı imha ettiği belirtildi.

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KARA OPERASYONU SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti. Kara operasyonlarının genişletilmesi sonucu İsrail askerleriyle Hamas mensupları arasında sınıra yakın noktalarda başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

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