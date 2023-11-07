Hamas’tan esir açıklaması: Serbest bırakacaktık İsrail engel oldu

7 Ekim tarihinde başlayan Hamas-İsrail savaşı, gittikçe büyümeye devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’den Gazze’ye kaçırdıkları 12 yabancı esiri bırakmayı istediklerini, ancak İsrail’in engel olduğunu duyurdu.

“İSRAİL REHİNELERİN SALIVERİLMELERİNİ ENGELLİYOR”

Kassam'ın birkaç gün önce farklı uyruklara mensup 12 kişiyi serbest bırakmak üzere olduğu, ancak İsrail'in saldırılarıyla bunu engellediği kaydedilen açıklamada, "Bizler hala bu kişileri salıvermeye hazırız ancak düşmanın (İsrail'in) saldırıları sebebiyle hayatları tehlikede ve salıverilmeleri engelleniyor." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASINDA SON DURUM

7 Ekim tarihinde başlayan Hamas-İsrail çatışmaları tek taraflı bir çatışma haline dönüşerek İsrail’in Gazze şehrindeki sivilleri katletmesiyle devam ediyor.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyururken, Gazze ise İsrail’in düzenlediği saldırılarda bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldüğünü ve en az 25 bin kişinin yaralandığını duyurdu.