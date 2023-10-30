Hamas İsrailli rehinelerin görüntüsünü paylaştı: Hepimizi öldürmek istiyorsunuz

Hamas, 3 İsrailli rehineye ait yeni bir görüntü paylaştı. Görüntülerde Netanyahu'ya hitap eden kadın rehine, ''Hiç kimse bizi kurtarmaya gelmedi, kimse bizden haber alamadı. Herkesi feda ettiğiniz yetmiyor mu? Hepimizi öldürmek istiyorsunuz.” dedi.

Hamas İsrailli rehinelerin görüntüsünü paylaştı: Hepimizi öldürmek istiyorsunuz

Hamas'ın El Kassam Tugayları 3 İsrailli rehineye ait yeni bir video paylaştı. Görüntülerde Netanyahu'ya hitap eden kadın rehine, "Rehin tutuluyoruz. Hepimizi öldürmek istiyorsunuz. Hamas'ın mahkumlarını şartlı veya şartsız serbest bırakın. Şimdi serbest bırakın" dedi. Videonun yayılmasının ardından Netanyahu ise bir paylaşım yaparak "Savaş suçu işleyen Hamas'ın kaçırdığı Elena Trupanov, Daniel Aloni ve Ramon Kirsht'a sesleniyorum. Kalbimiz seninle ve diğer kaçırılanlarla birlikte. Kaçırılan ve kaybolan tüm insanların evlerine dönmesi için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İSRAİL'E TAKAS TEKLİFİ YAPMIŞLARDI

Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan Aksa Operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'ye günlerdir tam ablukası ve bombardımanları sürüyor. Hamas'ın askeri kolu El Kassam Tugayları, geçtiğimiz günlerde Gazze'ye kaçırılan rehinelerin bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinli mahkûmların serbest bırakılması teklifinde bulunmuştu.

HAMAS, 3 REHİNENİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Hamas, 3 İsrailli rehineye ait yeni bir video paylaştı. Videoda üç kadından ortada oturan rehine, "Merhaba Bibi Netanyahu" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "23 gündür Hamas tarafından rehin tutuluyoruz. Dün rehinelerin aileleriyle bir basın toplantısı vardı. Ateşkes olması gerektiğini biliyoruz. Hepimizi serbest bırakmanız gerektiğini biliyoruz. Bizi serbest bırakmak için söz verdiniz. Bunun yerine siyasi ve ulusal ihmaliniz yüzünden, 7 Ekim'deki hatanız sebebiyle cezalandırılıyoruz. Çünkü orada askeriye yoktu."

"HEPİMİZİ ÖLDÜRMEK İSTİYORSUNUZ"

Hiç kimsenin gelmediğini ve hiç kimsenin kendilerini duymadığını söyleyen kadın, "Biz masum vatandaşlarız. Biz İsrail devletine vergi ödeyen vatandaşlarız. Rehin tutuluyoruz. Hepimizi öldürmek istiyorsunuz. İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF) kullanarak hepimizi öldürmek istiyorsunuz. İsrail vatandaşlarının öldürülmesi yeterli değil" dedi.

"GİTMELERİNE İZİN VERİN"

"Bırakın gidelim, bırakın şimdi gidelim" diye konuşan rehine, "Vatandaşların gitmesine, mahpusların gitmesine izin verin. Bizi, hepimizi serbest bırakın. İzin verin şimdi ailelerimize dönelim" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: KALBİMİZ SİZİNLE

Yayınlanan video sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu, bir paylaşımda bulundu. Netanyahu, şunları söyledi: "Savaş suçu işleyen Hamas'ın kaçırdığı Elena Trupanov, Daniel Aloni ve Ramon Kirsht'a sesleniyorum. Kalbimiz seninle ve diğer kaçırılanlarla birlikte. Kaçırılan ve kaybolan tüm insanların evlerine dönmesi için her şeyi yapıyoruz." dedi.

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