İsrail Ordu Sözcüsü'nden flaş açıklama: "Bu akşam operasyonları genişletiyoruz"

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Kara kuvvetleri bu akşam operasyonları genişletiyor. Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz" dedi.

KAYNAK: AA
İsrail Ordu Sözcüsü'nden flaş açıklama: "Bu akşam operasyonları genişletiyoruz"

Gazze’de yaşayanlara güneye geçme çağrısı yapan Hagari, "İsrail’in güvenliğini korumak için her cephede hazırlıklıyız" diye konuştu. Ordu Sözcüsü, 'rehineleri geri getirme ulusal görevine bağlı olduklarını' söyledi.

GAZZE'YE SALDIRILAR ARTTI

İsrail ordu sözcüsünün açıklamasından önce, Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde, abluka altındaki Gazze'ye saldırıların arttığı belirtildi.

Akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail hava araçları yaklaşık 1 saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

TELEFON VE İNTERNET HİZMETLERİ SONA ERDİ

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

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