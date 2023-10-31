11 sayfalık ‘çok gizli’ Hamas belgesi ortaya çıktı. Netanyahu 2016'da uyarılmış

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına ilişkin İsrail içindeki istihbarat tartışması derinleşiyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ülkenin güvenlik servislerini suçlayıp tepkiler üzerine özür dilemesinin ardından, hem kendisinin hem de istihbaratın ihmallerine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, eski dışişleri ve eski savunma bakanı Avigdor Lieberman'ın, Netanyahu'ya 2016'da 11 sayfalık bir belge sunarak tam da 7 Ekim'deki gibi saldırılar düzenlenebileceği konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.

İddiaya göre, Netanyahu bu belgeyi ciddiye almadı.

'ÇOK GİZLİ' İBARESİ İLE SUNMUŞ

Lieberman'ın "çok gizli" ibaresi ile sunduğu belgede, Hamas'ın Gazze sınırından İsrail'in güneyindeki yerleşimlere saldırı düzenleyebileceği, katliam yapabileceği ve İsraillileri rehin alabileceği belirtiliyordu.

İsrail Evimiz partisinin lideri olarak muhalefette bulunan Lieberman, gazeteye demecinde de "Netanyahu'yu Hamas'ın tam da 7 Ekim'de yaptığı gibi saldıracağı" konusunda uyardığını söyledi.

Gazetenin yayımladığı belgede, Lieberman'ın "Hamas, (sözgelimi Nakba komandoları gibi) iyi eğitimli güçlerinin önemli bir kısmını İsrail'e gönderip Gazze sınırındaki bir İsrail yerleşimini ele geçirmeye ve rehineler almaya çalışarak ihtilafı İsrail topraklarına taşımak istiyor" dediği görülüyor.

Lieberman, Netanyahu'yu konuyu bir kabine toplantısında gündeme getirmeye ikna ettiğini ama bu toplantıda güvenlik birimlerinin başkanları da dahil, belgenin ciddiye alınmadığını, kendisine de bunu sunduğu için "kibirli" gibi hissettirildiğini savundu.

NYT: HAMAS TELSİZLERİ BİR YILDIR DİNLENMİYORDU

NYT ise hem İsrailli hem ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin Gazze'den bir tehdit gelmeyeceğine ikna olarak yaklaşık bir yıldır Hamas'ı eskisi gibi izlemediğini yazdı. İddiaya göre, İsrail'de Hamas'ı takip etmekle görevli '8200' isimli birim, Hamas üyelerinin telsiz trafiğini dinlemeyi vakit kaybı olarak görerek bir yıl önce bırakmıştı.