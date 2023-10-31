Kassam Tugayları açıkladı: Gazze'nin güneyine sızan İsrail askeri araçlarını vurduk

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze'nin güneyine sızdığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız düşman güçlerine karşı patlayıcılar ve otomatik silahlarla savaşıyor, Yasin 105 roketleriyle 4 askeri aracı hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.