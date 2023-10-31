Kassam Tugayları açıkladı: Gazze'nin güneyine sızan İsrail askeri araçlarını vurduk

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Kassam Tugayları açıkladı: Gazze'nin güneyine sızan İsrail askeri araçlarını vurduk

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze'nin güneyine sızdığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız düşman güçlerine karşı patlayıcılar ve otomatik silahlarla savaşıyor, Yasin 105 roketleriyle 4 askeri aracı hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.

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