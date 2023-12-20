Hamas lideri Heniyye, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili görüşmeler için Kahire'de

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Heniyye, Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi'ne yönelik Siyonist saldırıdaki gelişmeler ve diğer birçok dosya hakkında görüşmek üzere Kahire'ye geldi." ifadelerine yer verildi.

Konu hakkında adını vermek istemeyen Filistinli bir yetkili de Anadolu Ajansı muhabirine, Heniyye'nin başta Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil olmak üzere Mısırlı yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.

Görüşmelerde "İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sona erdirilmesi" konularının ele alınacağını belirten Filistinli kaynak, görüşmelerin, Mısır ve Katar'ın aracılık ettiği Hamas ve İsrail arasındaki esir değişim uzlaşısı için bir başlangıç ​​olabileceğine dikkati çekti.

Mısır makamlarından Hamas liderinin ziyareti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İSLAMİ CİHAD HAREKETİ LİDERİ "ESİR TAKASINI" GÖRÜŞMEK ÜZERE MISIR'A GİDİYOR

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale'nin, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını ve esir takasını görüşmek üzere Mısır'a gideceği duyuruldu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Nehale başkanlığındaki bir heyetin Mısır'ın daveti üzerine önümüzdeki günlerde Kahire'ye gideceği belirtildi.

Ziyarette, İsrail'in Gazze saldırılarının durması ve esir takası meselesinin ele alınacağı belirtildi.

Esir takasının, Hamas başta olmak üzere tüm Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı "tamamına karşılık tamamı" prensibine uygun olacağı aktarıldı.

İSRAİL'İN 7 EKİM SONRASI GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" bir sürü roketle saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 bin 586 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 133’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 465 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Diğer yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 302 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 117 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde hayat mücadelesi veriyor.