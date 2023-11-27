Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi

Hamas, bugün serbest bırakılacak rehinelerin listesini İsrail’e teslim etti.

KAYNAK: İHA
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi

İsrail ve Hamas arasında 24 Kasım’da başlayan ateşkes ve esir takası bugün sona eriyor.

İnsani aranın uzatılması gündemdeyken, Hamas serbest esir takasının son gününde serbest bırakacağı rehinelerin listesini İsrail’e teslim etti.

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İsrail basınına göre Hamas tarafından bugün 11 rehine serbest bırakılacak. İsrail Başbakanlık Ofisine bağlı Rehineler ve Kayıplar Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise gece saatlerinde alınan liste üzerinde çalışmaların sürdüğü ve konuyla ilgili bilgi verileceği ifade edildi.

Gazze Şeridi’nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 3 grup halinde 39 İsrailli ile biri çifte vatandaş olmak üzere 19 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

Hamas’ın dün insani arayı 2 ila 4 gün uzatmaya hazır olduğu iddia edilmişti. İsrail, daha önce esir takası anlaşması kapsamında insani aranın uzatılacağı her gün için ilave 10 Filistinli mahkumu bırakmayı kabul etmişti.

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