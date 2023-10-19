Hamas'ın kaçırdığı 12 yaşındaki kız ölü bulundu. Sizin Filistin davanız bu mu

İsrail hükümet, Hamas tarafından kaçırılan 12 yaşındaki otizm hastası kızın ve büyükannesinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

Hamas'ın kaçırdığı 12 yaşındaki kız ölü bulundu. Sizin Filistin davanız bu mu

İsrail, 15 Ekim’de dünyaca ünlü roman ve film serisi Harry Potter hayranı olan otizm hastası Noya’nın (12) Hamas tarafından işgal altındaki Gazze’ye kaçırıldığını belirtmiş ve küçük kızın hikayesinin duyurulması için Harry Potter romanlarının yazarı J.K. Rowling’den destek istemişti.

Rowling, 16 Ekim’de “Çocuk kaçırmak alçakça ve tamamen haksız bir eylemdir. Belli sebeplerden ötürü, bu resim beni derinden etkiledi. Noya ve Hamas tarafından kaçırılan tüm rehineler en kısa zamanda sağ salim ailelerine kavuşmalarını dilerim” açıklamasını yaptı.

İsrail hükümeti, bugün yaptığı açıklamada Noya’nın ve büyükannesinin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada “Noya ve büyükannesinin cansız bedenlerinin dün bulunduğunu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Teşekkürler JK Rowling, eve dönmesi umuduyla hikayesini paylaştığınız için teşekkür ederiz. Kalbimiz kırık” denildi.

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