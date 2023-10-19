İsrail'den İran'a Matrix'li yanıt. Büyükelçiliklerin sosyal medya savaşı

İsrail ve İran'ın farklı ülkelerdeki büyükelçilikleri arasında adeta sosyal medya savaşı başladı. Tahran'ın paylaşımına Tel Aviv'in yanıtı dünya basınında gündem haline geldi.

İsrail'den İran'a Matrix'li yanıt. Büyükelçiliklerin sosyal medya savaşı

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısı sonrası başlayan savaş giderek şiddetleniyor.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna aynı gün Gazze'ye hava saldırılarıyla misillemede bulunan İsrail, 2,3 milyon insanın yaşadığı 365 kilometrekarelik şeridi tamamen kuşattı. İsrail jetleri on gündür Gazze'yi bombardımana tutuyor, saldırılarda bazı mahalleler haritadan silindi ve 3 binde fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

'İRAN BİZE PARA VERİYOR, HİZBULLAH YANIMIZDA'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ortadoğu turuna Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı müttefikleri Lübnan ve Suriye'ye göndererek yanıt veren İran, İsrail'i Gazze'ye bir kara operasyonuna kalkışmaması için uyarıyor. Tahran yönetimine göre, İsrail tanklarının Gazze'ye girmesi kaçınılmaz bir şekilde bölgesel bir çatışmayı tetikleyebilir.

Hamas'ın 7 Ekim baskınında İran'ın rol aldığı yönündeki haberler bizzat dini lider Ali Hamaney tarafından yalanlandı ancak Hamaney saldırıyı yapanların ellerinden öptüğünü söylemekten de geri kalmadı. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ali Baraka ise, Rus devlet televizyonunda açık açık "İran bize silah ve para veriyor; Hizbullah yanımızda; Rusya bize sempati duyuyor" dedi.

İRANLI BAKAN UYARDI

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Bakan Abdullahiyan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde bölgede yeni savaş cephelerinin açılacağını ve savaşın büyüyebileceğini vurgulayarak, “Çocuk katili İsrail rejiminin Gazze'deki sivillere karşı işlediği savaş suçlarının devam etmesi durumunda direniş cephesi önümüzdeki saatlerde önleyici eylem gerçekleştirebilir” şeklinde konuştu. İran’ın savaşa müdahil olup olmayacağına ilişkin konuşan Abdullahiyan, her ihtimalin gerçekleşebileceğini, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına hiçbir ülkenin kayıtsız kalamayacağını ifade etti.

İSRAİL'DEN 'GEL GEL' YANITI

Öte yandan iki taraf arasındaki gerginlik sosyal medyaya da yansıdı. Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği dün X platformu üzerinden 'Zaman doldu' paylaşımında bulundu.

İsrail'in ABD Büyükelçiliği ise bu paylaşıma ünlü film serisi Matrix üzerinden yanıt verdi.

Filmdeki ana karakter NEO'un ajanlara yönelik 'Gel gel' yaptığı sahneyi aynen alıntılayıp paylaşan elçilik, dünya medyasında infial yarattı.

İşte o paylaşım…

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